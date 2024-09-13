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Çin’in binek araç satışları yılın Ocak-Ağustos döneminde %3,3 artış kaydetti

Cuma, 13 Eylül 2024 09:20:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %9,4 artış ve yıllık %2,3 düşüşle 2,22 milyon adet seviyesinde kaydedilirken satışları aylık %9,4 artış ve yıllık %4 düşüşle 1,99 milyon adet oldu.

Yılın ilk sekiz ayında ise %3 artışla 16,14 milyon adet binek araç üretildi ve %3,3 artışla 16,16 milyon adet araç satıldı.

Temmuz ayında ticari araçların üretimi aylık %5,7 artış ve yıllık %9,8 düşüşle 271.000 adet seviyesinde kaydedilirken ticari araç satışları aylık %1,4 artış ve yıllık %12,2 düşüşle 272.000 adet oldu.

Yılın ilk sekiz ayında %0,8 düşüşle 2,53 milyon adet ticari araç üretilirken %1,6 artışla 2,61 milyon adet araç satıldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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