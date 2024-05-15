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Çin’in binek araç satışları Ocak-Nisan döneminde %10,6 yükseldi

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 10:19:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üretimi ve satışları bu yılın Nisan ayında sırasıyla yıllık %15,2 ve %10,6 artışla 2,05 milyon ve 2 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Üretim ve satışlar aylık bazda sırasıyla %9 ve %10,5 düşüş kaydetti.

Yılın ilk dört ayında binek araç üretimi ve satışları sırasıyla %8,6 ve %10,6 artışla 7,66 milyon adet ve 7,67 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Yalnızca Nisan ayında ticari araçların üretimi aylık %18,3 düşüş ve yıllık %0,8 artışla 358.000 adet seviyesinde kaydedilirken ticari araç satışları aylık %22 düşüş ve yıllık %2,8 artışla 357.000 adet oldu.

Yılın ilk dört ayında %3,9 artışla 1,35 milyon adet ticari araç üretilirken %8,1 artışla 1,39 milyon adet araç satıldı.

Çin’in binek araç ihracatı Nisan ayında aylık %0,4 ve yıllık %34 artışla 504.000 adet seviyesinde kaydedilirken Ocak-Nisan dönemine ait binek araç ihracatı %33,4 artışla 1,83 milyon adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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