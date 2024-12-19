Çin’in binek araç satışları Ocak-Kasım döneminde %5 yükseldi

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Kasım döneminde sırasıyla yıllık %4,3 ve %5 artışla 24,46 milyon ve 24,43 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Yalnızca Kasım ayında Çin’de aylık %9 ve yıllık %15,2 artışla 3,11 milyon adet binek araç üretilirken aylık %9 ve yıllık %15,2 artışla 3 milyon adet binek araç satıldı.

CAAM, Kasım ayında yerel ve kurumsal teşvik programlarıyla birlikte yıl sonunda alımların hızlanması nedeniyle binek araç piyasasının güç kazandığını ve talebin yükseldiğini ifade etti.