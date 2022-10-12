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Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül sonunda %2,3 düştü

Çarşamba, 12 Ekim 2022 11:24:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 30 Eylül tarihi itibarıyla, 20 Eylül tarihine kıyasla 200.000 mt veya %2,3 düşüş göstererek 8,52 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Eylül tarihine kıyasla sırasıyla %0,6, %0,8, %2,2, %4,8 ve %2,8 düşüşle 1,68 milyon mt, 1,23 milyon mt, 890.000 mt, 1,19 milyon mt ve 3,53 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


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