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Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim ortasında %4,5 düştü

Pazartesi, 24 Ekim 2022 10:43:12 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Ekim tarihi itibarıyla, 30 Eylül tarihine kıyasla 410.000 mt veya %4,5 düşüş göstererek 8,62 milyon mt oldu. Bu düşüş, ülkede üretimin Eylül sonundan itibaren yavaşlamasına bağlandı.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 30 Eylül tarihine kıyasla sırasıyla %2,6, %4,7, %1, %12,8 ve %3,8 düşüşle 1,89 milyon mt, 1,23 milyon mt, 980.000 mt, 1,02 milyon mt ve 3,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: İnşaat Demiri sıcak rulo sac Filmaşin soğuk rulo sac Levha Sıcak Sac Soğuk Sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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