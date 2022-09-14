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Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül başında %4,2 düştü

Çarşamba, 14 Eylül 2022 11:15:48 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Eylül tarihi itibarıyla, 31 Ağustos tarihine kıyasla 390.000 mt veya %4,2 düşüş göstererek 8,8 milyon mt oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Ağustos tarihine kıyasla sırasıyla %6,1, %1,6, %5,2, %0,8 ve %5,2 düşüşle 1,7 milyon mt, 1,25 milyon mt, 910.000 mt, 1,27 milyon mt ve 3,67 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: soğuk rulo sac Sıcak Sac Soğuk Sac İnşaat Demiri sıcak rulo sac Filmaşin Levha Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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