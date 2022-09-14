Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül başında %4,2 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Eylül tarihi itibarıyla, 31 Ağustos tarihine kıyasla 390.000 mt veya %4,2 düşüş göstererek 8,8 milyon mt oldu.
Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Ağustos tarihine kıyasla sırasıyla %6,1, %1,6, %5,2, %0,8 ve %5,2 düşüşle 1,7 milyon mt, 1,25 milyon mt, 910.000 mt, 1,27 milyon mt ve 3,67 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.