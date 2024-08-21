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Çin’de otomobil satıcılarının stok endeksi Temmuz ayında 1,5 oldu

Çarşamba, 21 Ağustos 2024 09:25:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne (CADA) göre, otomobil satıcıları stok endeksi bu yılın Temmuz ayında, Haziran kaydedilen 1,4’ten 1,5’e çıktı. Bu seviye stokların yarattığı baskının arttığını gösterdi.

CADA, Mart ayının araç satışlarının canlı geçtiği bir sezon olduğunu ve bahar fuarının araç satışlarını desteklediğini ifade etti.

Ancak Temmuz ayında otomobil piyasasının indirimleri azalttı ve ölü sezon, zayıf talep ve bazı bölgelerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kötü bir ay geçirdi.

Okulların başlamasıyla güçlenecek talebin ve takas politikalarının Ağustos ayında otomobil piyasasını desteklemesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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