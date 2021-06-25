Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,75 düştü

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 21 Haziran tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 14 Haziran’a kıyasla %1,75 düşüşle 113,66 milyon mt oldu.
Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, küresel piyasalardaki teslimatlarda görülen artış ve Çin piyasasına daha fazla demir cevheri verilmesi nedeniyle büyük düşüşler gösterdi.
Yüksek fırınların kapasite kullanım oranının hafifçe düşmesi, talebin gevşemesi nedeniyle demir cevheri fiyatlarını olumsuz etkiledi. Önümüzdeki hafta, demir cevheri fiyatlarının sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.