﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,75 düştü

Cuma, 25 Haziran 2021 10:07:44 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 21 Haziran tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 14 Haziran’a kıyasla %1,75 düşüşle 113,66 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, küresel piyasalardaki teslimatlarda görülen artış ve Çin piyasasına daha fazla demir cevheri verilmesi nedeniyle büyük düşüşler gösterdi.

Yüksek fırınların kapasite kullanım oranının hafifçe düşmesi, talebin gevşemesi nedeniyle demir cevheri fiyatlarını olumsuz etkiledi. Önümüzdeki hafta, demir cevheri fiyatlarının sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.


Etiketler: hammaddeler  demir cevheri  Uzak Doğu  madencilik  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24  Haz

Demir cevheri fiyatları talep endişeleri nedeniyle geriledi
22  Haz

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Mayıs döneminde %17,5 arttı
09  Haz

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,58 düştü
08  Haz

Çin’in demir cevheri ithalatı Mayıs ayında daha da düştü, 90 milyon mt seviyesinin altını gördü
28  May

Çin limanlarında demir cevheri stoku çoğunlukla yatay seyretti