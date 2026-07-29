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Hasçelik SKDM'ye yönelik ön doğrulama denetimini tamamladı

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 12:21:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Hasçelik, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) yönelik hazırlıkları kapsamında Hasçelik 0 tesisinde gerçekleştirilen ön doğrulama denetimini tamamladığını duyurdu.

SGS tarafından gerçekleştirilen denetim kapsamında şirketin emisyon izleme sisteminin, hesaplama metodolojilerinin, veri yönetimi uygulamalarının ve raporlama süreçlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği vurgulandı.

Denetim SKDM'ye hazırlığı güçlendirdi

Hasçelik, ön doğrulama denetiminin SKDM gerekliliklerine uyum konusundaki hazırlıklarını güçlendirdiğine ve karbon yönetim süreçlerinin daha da geliştirilmesine yönelik değerli kazanımlar sağladığına dikkat çekti.

Bununla birlikte karbon yönetimi uygulamalarını şeffaflık, güvenilirlik ve uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda geliştirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SKDM Hasçelik 

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