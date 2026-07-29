Hasçelik SKDM'ye yönelik ön doğrulama denetimini tamamladı

Hasçelik, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) yönelik hazırlıkları kapsamında Hasçelik 0 tesisinde gerçekleştirilen ön doğrulama denetimini tamamladığını duyurdu.
SGS tarafından gerçekleştirilen denetim kapsamında şirketin emisyon izleme sisteminin, hesaplama metodolojilerinin, veri yönetimi uygulamalarının ve raporlama süreçlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği vurgulandı.
Denetim SKDM'ye hazırlığı güçlendirdi
Hasçelik, ön doğrulama denetiminin SKDM gerekliliklerine uyum konusundaki hazırlıklarını güçlendirdiğine ve karbon yönetim süreçlerinin daha da geliştirilmesine yönelik değerli kazanımlar sağladığına dikkat çekti.
Bununla birlikte karbon yönetimi uygulamalarını şeffaflık, güvenilirlik ve uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda geliştirmeyi sürdüreceğini kaydetti.