Chhattisgarh eyaleti 16 adet demir cevheri ve kireç taşı bloğunu ihaleye açacak

Perşembe, 10 Haziran 2021 12:04:54 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaleti hükümeti, 16 adet yeni demir cevheri ve kireç taşı bloğunun önümüzdeki aylarda ihaleye açılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, eyalet hükümetinin, merkezi hükümetin direktifi doğrultusunda, rekabetçi ihale yoluyla maden çıkaran tüm eyaletlerin, özel madencilere ve son kullanıcı sanayilerine yönelik varlık tahsisini hızlandırması için 16 adet maden bloğunun ihalesiyle ilgili merkezi hükümeti bilgilendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Chhattisgarh eyaleti hükümeti, merkezi hükümetten, Bastar bölgesinde yer alan Bailadila Iron Ore Mine I’in, bölgede ekonomik kalkınma sağlanması amacıyla Chhattisgarh Mineral Development Corporation’a (CMDC) tahsis edilmesini talep etti.