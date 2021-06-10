﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Chhattisgarh eyaleti 16 adet demir cevheri ve kireç taşı bloğunu ihaleye açacak

Perşembe, 10 Haziran 2021 12:04:54 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaleti hükümeti, 16 adet yeni demir cevheri ve kireç taşı bloğunun önümüzdeki aylarda ihaleye açılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, eyalet hükümetinin, merkezi hükümetin direktifi doğrultusunda, rekabetçi ihale yoluyla maden çıkaran tüm eyaletlerin, özel madencilere ve son kullanıcı sanayilerine yönelik varlık tahsisini hızlandırması için 16 adet maden bloğunun ihalesiyle ilgili merkezi hükümeti bilgilendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Chhattisgarh eyaleti hükümeti, merkezi hükümetten, Bastar bölgesinde yer alan Bailadila Iron Ore Mine I’in, bölgede ekonomik kalkınma sağlanması amacıyla Chhattisgarh Mineral Development Corporation’a (CMDC) tahsis edilmesini talep etti.


Etiketler: madencilik  Hindistan  hammaddeler  demir cevheri  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

08  Haz

Odisha’daki sünger demir tesisleri demir cevheri alımlarında öncelik tanınmasını talep ediyor
04  Haz

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Mayıs aylarında %13,18 arttı
03  Haz

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Mayıs ayında %21,83 arttı
21  May

Hindistan’ın Rajasthan eyaleti hükümeti demir cevheri ve kireç taşı arama çalışmalarını üstlenecek
17  May

Odisha hükümeti eski madencilerin demir cevheri stoklarını eritmelerine izin verdi