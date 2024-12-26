CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-22 Aralık döneminde %25 arttı

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları 1-22 Aralık döneminde aylık %14 ve yıllık %25 artışla 1,69 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %4 ve yıllık %60 artışla 817.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 22 Aralık’a kadar olan dönemde perakende binek satışları yıllık %6 artışla 21,95 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları %43 artışla 10,41 milyon adet oldu.

Aralık ayının tamamında binek araç satışlarının aylık %11,4 ve yıllık %14,8 artışla 2,7 milyon adet olması bekleniyor.