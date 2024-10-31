Çemtaş’ın net zararı Ocak-Eylül döneminde azaldı

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 57,27 milyon TL seviyesine kıyasla 18,90 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %16,1 düşüşle 4,35 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Çemtaş’ın faaliyet kârı, 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 944,09 milyon TL’ye kıyasla 618,44 milyon TL seviyesine geriledi.

Ocak-Eylül döneminde şirketin kütük üretimi yıllık %2,2 artışla 115.820 mt ve nihai mamul üretimi yıllık %2,3 artışla 113.350 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan aynı dönemde Çemtaş’ın iç piyasaya yaptığı satışlar yıllık %0,2 artarak 75.397 mt seviyesine çıkarken, ihracat satışları ise yıllık %17,6 artışla 30.936 mt seviyesinde yer aldı.

Şirket ayrıca Kars’ta inşası devam eden 32 MWe kapasiteli güneş enerjisi santralinin tamamlanmasının ardından elektrik tüketiminin %50’den fazlasının yeşil enerji ile karşılanacağının öngörüldüğünü ve santralin bu yılın dördüncü çeyreğinde devreye alınmasının planlandığını da bildirdi.