 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çemtaş’ın...

Çemtaş’ın net zararı Ocak-Eylül döneminde azaldı

Perşembe, 31 Ekim 2024 12:17:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 57,27 milyon TL seviyesine kıyasla 18,90 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %16,1 düşüşle 4,35 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Çemtaş’ın faaliyet kârı, 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 944,09 milyon TL’ye kıyasla 618,44 milyon TL seviyesine geriledi.

Ocak-Eylül döneminde şirketin kütük üretimi yıllık %2,2 artışla 115.820 mt ve nihai mamul üretimi yıllık %2,3 artışla 113.350 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan aynı dönemde Çemtaş’ın iç piyasaya yaptığı satışlar yıllık %0,2 artarak 75.397 mt seviyesine çıkarken, ihracat satışları ise yıllık %17,6 artışla 30.936 mt seviyesinde yer aldı.

Şirket ayrıca Kars’ta inşası devam eden 32 MWe kapasiteli güneş enerjisi santralinin tamamlanmasının ardından elektrik tüketiminin %50’den fazlasının yeşil enerji ile karşılanacağının öngörüldüğünü ve santralin bu yılın dördüncü çeyreğinde devreye alınmasının planlandığını da bildirdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

OYAK Maden Metalürji Grubu Ocak-Eylül döneminde net kâr açıkladı

24 Eki | Çelik Haberler

Yükselen Çelik’in net zararı ilk yarıda yükseldi

01 Eki | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii yılın ilk yarısında net zarar kaydetti

23 Eyl | Çelik Haberler

Kocaer Çelik’in net kârı ve satış geliri ilk yarıda düşüş gösterdi

17 Eyl | Çelik Haberler

İDÇ’nin net zararı yılın ilk yarısında yükseldi

16 Eyl | Çelik Haberler

Çemtaş’ın net kârı ve satış geliri ilk yarıda düşüş kaydetti

11 Eyl | Çelik Haberler

Kardemir’in net zararı ilk yarıda arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun net kârı ilk yarıda düşüş kaydetti

21 Ağu | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu ilk yarıda net kâra döndü

16 Ağu | Çelik Haberler

Borusan Boru’nun net kârı ilk yarıda düşerken satış geliri yükseldi

12 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis