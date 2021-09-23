Çemtaş yeni denge çubuğu hattını devreye aldı

Perşembe, 23 Eylül 2021 11:35:40 (GMT+3) | İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş, MAN şirketi için yeni denge çubuğu üretim hattının deneme üretimlerinin tamamlandığını ve hattın devreye alındığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Çemtaş’ın çelikhanesi yıllık 193.204 mt ve haddehanesi yıllık 207.360 mt üretim kapasitesine sahipken, şirketin yıllık denge çubuğu üretim kapasitesi ise 4.547 mt seviyesinde yer alıyor.

Şirket ayrıca, denge çubuğu üretim hattı yatırımının gerçekleştirildiği ve toplam sabit yatırım tutarı 78,5 milyon TL olan Yatırım Teşvik Belgesi’nin süresinin 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yaptı.