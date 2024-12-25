Çemtaş Kars’taki güneş enerjisi santralini birinci çeyrekte faaliyete almayı planlıyor

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Çemtaş), Kars’ta gerçekleştireceği güneş enerjisi santrali projesi için Kars İl Özel İdaresinden yapı ruhsatı aldığını duyurdu.

Yapı ruhsatının alınmasının ardından şirket, projeyi önümüzdeki yılın birinci çeyreğinde tamamlayarak faaliyete almayı öngördüğünü ifade etti. İzin süreci uzamadan önce tesisin başlangıçta bu yılın dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyordu.

850,82 milyon TL (24,13 milyon $) yatırım yapılan 32 MWe kapasiteli güneş enerjisi santrali, 77.302 adet fotovoltaik panelden oluşacak ve yıllık yaklaşık 66,6 milyon kW enerji üretimi gerçekleştirecek.