Çemtaş birinci çeyrekte net zarar açıkladı

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 90,29 milyon TL net kâra kıyasla 154,91 milyon TL net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %38,3 düşüşle 1,27 milyar TL seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Çemtaş’ın faaliyet kârı bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %80,8 düşerek 80,57 milyon TL seviyesine geriledi.

Yılın ilk üç ayında şirketin kütük üretimi yıllık %9,2 düşüşle 41.482 mt ve nihai mamul üretimi yıllık %11,7 düşüşle 36.761 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca birinci çeyrekte Çemtaş’ın iç piyasaya yaptığı satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24 düşüşle 22.966 mt ve ihracat satışları da yıllık %1 düşüşle 11.119 mt seviyelerinde yer aldı.