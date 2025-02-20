 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çemtaş...

Çemtaş 2024 yılı için net zarar açıkladı

Perşembe, 20 Şubat 2025 13:53:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), 2024 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda Çemtaş, 2023 yılında kaydedilen 119,27 milyon TL net kâra kıyasla 29,83 milyon TL net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %19,9 düşerek 5,77 milyar TL seviyesinde yer aldı. Öte yandan şirketin faaliyet kârı, bir önceki yıl kaydedilen 1,34 milyar TL’ye kıyasla 576,56 milyon TL seviyesine geriledi.

Bununla birlikte 2024 yılında Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %3 düşüşle 150.157 mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %5 düşüşle 134.859 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı yılda şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar yıllık %7 düşüşle 95.286 mt ve ihracat satışları yıllık %21 artışla 42.289 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

OYAK Maden Metalürji Grubu 2024’te net kârını üçe katladı

13 Şub | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun net kârı Ocak-Eylül döneminde yükseldi

18 Kas | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin net zararı Ocak-Eylül döneminde arttı

15 Kas | Çelik Haberler

İDÇ Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydederken üretimi tüm segmentlerde yükseldi

14 Kas | Çelik Haberler

Kocaer Çelik’in net kârı ve satış geliri Ocak-Eylül döneminde azaldı

13 Kas | Çelik Haberler

Borusan Boru’nun mali sonuçları Ocak-Eylül döneminde beklentilerin altında kaldı

12 Kas | Çelik Haberler

Kardemir’in net zararı ve satış geliri Ocak-Eylül döneminde azaldı

11 Kas | Çelik Haberler

Çemtaş’ın net zararı Ocak-Eylül döneminde azaldı

31 Eki | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu Ocak-Eylül döneminde net kâr açıkladı

24 Eki | Çelik Haberler

Yükselen Çelik’in net zararı ilk yarıda yükseldi

01 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis