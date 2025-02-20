Çemtaş 2024 yılı için net zarar açıkladı

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), 2024 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda Çemtaş, 2023 yılında kaydedilen 119,27 milyon TL net kâra kıyasla 29,83 milyon TL net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %19,9 düşerek 5,77 milyar TL seviyesinde yer aldı. Öte yandan şirketin faaliyet kârı, bir önceki yıl kaydedilen 1,34 milyar TL’ye kıyasla 576,56 milyon TL seviyesine geriledi.

Bununla birlikte 2024 yılında Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %3 düşüşle 150.157 mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %5 düşüşle 134.859 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı yılda şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar yıllık %7 düşüşle 95.286 mt ve ihracat satışları yıllık %21 artışla 42.289 mt seviyelerinde yer aldı.