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Çemaş metal döküm kapasitesini iki katına çıkardı

Perşembe, 05 Aralık 2024 14:11:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Işıklar Holding’in grup şirketlerinden olan ve Kırşehir'de faaliyet gösteren Çemaş Döküm Sanayi A.Ş., yeni ergitme ocakları, kalıplama hatları, talaşlı imalat tezgâhları, toz boya ve kataforez kaplama tesisi yatırımlarıyla metal döküm kapasitesini %100 artışla yılda 50.000 mt’a çıkardığını açıkladı. Buna ek olarak şirket kısa zamanda tamamlanması planlanan 13 MW’lık güneş enerjisi santrali yatırımıyla elektrik tüketiminin %60’ını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak.

Söz konusu santral yatırımı, 14 MW’lık iki hidroelektrik santrali, hurda geri dönüşümü ve fabrika içi atık geri dönüşüm tesisleriyle Çemaş karbon ayak izini sıfırlama hedefine doğru ilerliyor. 

Yatırımlara ilişkin Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, “Çemaş yatırımlarla büyüyor. Bu yatırımlar Avrupa ve Amerika pazarları başta olmak üzere tüm ihracat çalışmalarımızı daha da hızlandıracak,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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