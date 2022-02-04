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Celsa France yatırımlarına devam ediyor

Cuma, 04 Şubat 2022 11:13:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli şirket Tenova, bağlı kuruluşu Tenova Goodfellow Inc.’in İspanyol çelik üreticisi CELSA Group’un bağlı kuruluşu CELSA France’in Boucau kentindeki 150 tonluk hurda yüklemeli fırını için NextGen® System kullanan bir iEAF® teknoloji platformu tedarik edeceğini duyurdu.

Tenova’nın dijital platform teknolojilerinin 2022 yılının bahar aylarının sonunda kurulumunun gerçekleştirilmesi ve devreye alınması planlanıyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yılın Aralık ayında CELSA France Bayonne tesisindeki yeni haddehanesinde deneme üretimine başladı. Yeni haddehane yılda 550.000 mt’a kadar haddelenmiş mamul üretecek.


Etiketler: yatırım  Avrupa Birliği  Fransa  |  benzer haberler »


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