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İDÇ'nin net zararı 2026'nın ilk yarısında düşerken, ihracat satışları %52 arttı

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 11:23:45 (GMT+3)   |   İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 949,28 milyon TL'ye kıyasla 529,36 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri ise yıllık %5,6 düşüşle 33,95 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte İDÇ, 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 267,42 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 2,16 milyar TL faaliyet zararı açıkladı.

Ocak-Haziran döneminde şirketin kütük üretimi yıllık %1 düşüşle 1,09 milyon mt seviyesine gerilerken, inşaat demiri üretimi yıllık %4 artarak 519.037 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ'nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %4 düşüşle 192.109 mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket yıllık %4 düşüşle 146.229 mt çelik profil üretimi gerçekleştirdi ve toplam nihai mamul üretimi yıllık %1 artışla 857.375 mt seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca bu yılın ilk yarısında İDÇ'nin nihai mamul satışları yıllık %2 yükselişle 863.832 mt ve kütük satışları yıllık %18 artışla 276.599 mt seviyelerine çıktı. İhracat satışları, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 287.358 mt seviyesine kıyasla %52 artışla 435.872 mt seviyesine ulaşırken, ihracat geliri yıllık %31 artışla 254,28 milyon $ seviyesinde yer aldı.

İDÇ, önceki yıllarda devreye alınan yeni çelikhane sayesinde çelik üretim kapasitesini iki katına çıkardığını ve önümüzdeki yıllarda kütük satışlarını artırabileceğini dile getirdi. Ayrıca güneş enerjisi üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı amaçlayan yatırımları tamamladığını da bildirdi. Şirket, öngörüleri doğrultusunda 2026'da ve takip eden yıllarda daha güçlü finansal sonuçlar elde etmeyi beklediğini kaydetti.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar İDÇ 

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