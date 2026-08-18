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Yükselen Çelik 2026'nın ilk yarısında kâra geçti

Salı, 18 Ağustos 2026 13:23:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Yükselen Çelik bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 123,16 milyon TL net zarara kıyasla 54,32 milyon TL net kâr elde etti. İlk yarıda Yükselen Çelik, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 68,64 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 126,54 milyon TL faaliyet kârı bildirirken, satış geliri de yıllık %32,2 artışla 838,85 milyon TL seviyesine yükseldi.

Yükselen Çelik, faaliyet raporunda çelik fiyatlarındaki dalgalanmayı sektörel riskler arasında gösterdi. Çelik fiyatlarındaki ani düşüşlerin mevcut stokların değer kaybetmesine, fiyatların yükseldiği dönemlerin ise maliyet artışına neden olabileceği belirtildi.

Şirket ayrıca Türkiye'deki çelik sanayisinde kullanılan hammaddelerin önemli bölümünün ithalat yoluyla karşılanması nedeniyle döviz kurlarındaki dalgalanmaların satılan mal ve stok maliyetleri üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti.

Çevresel düzenlemelerde meydana gelebilecek değişiklikler de Yükselen Çelik'in faaliyetlerini etkileyebilecek riskler arasında gösterildi. Şirket, vasıflı çelik sanayisine yönelik olası çevresel düzenlemelerin faaliyetleri ve hasılat üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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