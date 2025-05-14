Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin net zararı birinci çeyrekte arttı

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 24,61 milyon TL seviyesine kıyasla 192,15 milyon TL seviyesine çıkarken, satış geliri yıllık %19,6 düşüşle 378,35 milyon TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Çelik Halat’ın faaliyet zararı, bir önceki yıl kaydedilen 7,96 milyon TL seviyesine kıyasla 132,73 milyon TL seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde şirketin toplam çelik halat satışları yıllık %38,6 artışla 176,97 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları yıllık %13,2 düşüşle 37,15 milyon TL ve yaylık tel satışları da yıllık %10,2 düşüşle 95,80 milyon TL seviyesinde yer aldı.