Çelik Halat ve Tel Sanayii Malatya’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

Perşembe, 21 Mart 2024 15:24:06 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ’nin Malatya, Yazıhan’da gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kararının olumlu yönde verildiği bildirildi.

Yatırım maliyeti 77,26 milyon TL olan proje kapsamında 540 Watt gücünde toplam 45.120 adet güneş paneli kurulacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yaklaşık 24 MWm kurulu güce sahip olacak santralin yılda 40,71 milyon kWh enerji üreteceği öngörülüyor.