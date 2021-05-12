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Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Nisan ayında %8,2 arttı

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 10:19:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları, geçen yılın Nisan ayına kıyasla %8,2 artışla 5,6 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Sevkiyatlar söz konusu ayın 5 yıllık ortalamasına kıyasla %8,6 artış gösterdi.

Yılın başından bu yana yapılan demir cevheri ticareti, geçen yılın aynı döneminde kaydedilene kıyasla %15 artışla 9,5 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar Nisan ayında, 5 yıllık Ocak-Nisan dönemi ortalamasının %10,1 üstünde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  hammaddeler  demir cevheri  ABD  |  benzer haberler »


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