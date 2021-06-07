Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatı Mayıs ayında %11,4 arttı

Pazartesi, 07 Haziran 2021 10:27:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Nehir Taşıyıcıları Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Büyük Göller bölgesinde demir cevheri sevkiyatları bu yılın Mayıs ayında, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %11,4 artışla 5,5 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Sevkiyatlar, söz konusu ayın 5 yıllık ortalamasına kıyasla %1,9 düşüş gösterdi.

Yılın başından bu yana yapılan demir cevheri ticareti, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13,6 artışla 14,2 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, sevkiyatlar, 5 yıllık Ocak-Mayıs dönemi ortalamasının %5,4 üstünde yer aldı.