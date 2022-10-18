Cargill Metals ve Blastr Green Steel yeşil çelik üretimi için mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 18 Ekim 2022 11:48:28 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Cargill Metals, yeşil çeliğe yönelik artan küresel talebi karşılamak için Norveçli karbonsuz çelik geliştiricisi Blastr Green Steel ile İskandinav bölgesinde fosil yakıt kullanmadan çelik üretme hedefiyle bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Her iki şirket de çelik sektöründeki karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Anlaşmaya göre şirketler küresel çelik sektöründe önemli miktarda karbon tasarrufu sağlayan projelerin geliştirilmesini hızlandırmak için becerilerini birleştirmeyi planlıyor. Cargill Metals hammadde tedariki, deniz taşımacılığı ve lojistiğin yanı sıra yeşil çelik ürünlerinin geliştirilmesi, risk yönetimi ve finansman açısından katkıda bulunurken, Blastr ise yeşil enerji ve karbonun azaltılması için sermayeye erişecek.

Bir sonraki aşamada şirketler sürdürülebilir tedarik zincirleri, piyasaya ürün sunma, teknoloji riskleri ile kısıtlamaları ve projeleri finanse etmek için sermaye artırımı konularında iş birliği yapacak.