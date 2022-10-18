﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Cargill Metals ve Blastr Green Steel yeşil çelik üretimi için mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 18 Ekim 2022 11:48:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli Cargill Metals, yeşil çeliğe yönelik artan küresel talebi karşılamak için Norveçli karbonsuz çelik geliştiricisi Blastr Green Steel ile İskandinav bölgesinde fosil yakıt kullanmadan çelik üretme hedefiyle bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Her iki şirket de çelik sektöründeki karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Anlaşmaya göre şirketler küresel çelik sektöründe önemli miktarda karbon tasarrufu sağlayan projelerin geliştirilmesini hızlandırmak için becerilerini birleştirmeyi planlıyor. Cargill Metals hammadde tedariki, deniz taşımacılığı ve lojistiğin yanı sıra yeşil çelik ürünlerinin geliştirilmesi, risk yönetimi ve finansman açısından katkıda bulunurken, Blastr ise yeşil enerji ve karbonun azaltılması için sermayeye erişecek.

Bir sonraki aşamada şirketler sürdürülebilir tedarik zincirleri, piyasaya ürün sunma, teknoloji riskleri ile kısıtlamaları ve projeleri finanse etmek için sermaye artırımı konularında iş birliği yapacak.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Midrex H2 Green Steel’in doğrudan indirgenmiş demir tesisi için teknoloji tedarik edecek

12 Eki | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu Salzgitter’in düşük karbonlu çelik programını desteklemeye yönelik finansmanı onayladı

05 Eki | Çelik Haberler

Liberty Ostrava sinter tesisinden kaynaklanan emisyonu azaltmak için yatırım yapacak

26 Eyl | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Duisburg’da ilk doğrudan indirgeme tesisine yatırım yapacak

09 Eyl | Çelik Haberler

Avrupa Yatırım Bankası Tapojarvi’nin İtalya’daki tesis yatırımına finansman sağlayacak

01 Eyl | Çelik Haberler

Salzgitter düşük karbonlu çelik üretimi programı için ilk elektrik ark ocağını sipariş etti

25 Ağu | Çelik Haberler

H2 Green Steel yeşil çelik çözümleri için Hitachi Energy ile iş birliği yapıyor

21 Tem | Çelik Haberler

CELSA üretimden kaynaklanan atıkların tamamını geri dönüştürmek için HYMET projesini devreye aldı

19 Tem | Çelik Haberler

AB’li sanayi birlikleri: AB hidrojen piyasasının geçiş dönemi uzatılmalı

18 Tem | Çelik Haberler

Polonyalı uzun mamul üreticisi Cognor yeni nervürlü kangal ve hafif profil hattı sipariş etti

01 Tem | Çelik Haberler