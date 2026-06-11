Ji Seob Choi PASSAD’ın yeni yönetim kurulu başkanı oldu

Güney Koreli POSCO’nun Türkiye’deki bağlı kuruluşu Posco Assan TST’nin CEO’su Ji Seob Choi, PASSAD Paslanmaz Çelik Sanayi Derneğinin II. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Choi Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı’nın yerine başkanlık pozisyonunu üstlenirken, ACA Metal’den Ahmet Cemil Abis Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aperam’dan Cihan Yasak ise Yönetim Kurulu Sayman Üyesi oldu.

Derneğin yeni yönetim döneminde Türkiye paslanmaz çelik sektöründe iş birliklerini güçlendirmeye, küresel piyasada rekabet gücünü artırmaya ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye odaklanacağı ifade edildi.