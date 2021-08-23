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CARE Ratings: Hindistan’ın ham çelik üretimi Temmuz ayında %11,9 arttı

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 11:48:42 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Kredi derecelendirme kuruluşu CARE Ratings tarafından yapılan açıklamada, Hindistan’ın ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayında yıllık %11,9 ve nihai mamul üretiminin ise %10,6 arttığı belirtildi.

CARE Ratings, ülkenin ham çelik üretiminin Temmuz ayında, 2019 yılının Temmuz ayına yani Covid-19 pandemisi öncesi döneme kıyasla %3 ve nihai mamul üretiminin ise %4 artış gösterdiğini söyledi.

2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran), toplam ham çelik üretimi, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 26 milyon mt’a kıyasla 42,2 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi ise 2020-2021 mali yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 22,2 milyon mt’a kıyasla 35,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çelik tüketimi Nisan-Haziran çeyreğinde, 2020-2021 mali yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 19,9 milyon mt’a kıyasla 33,1 milyon mt oldu.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


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