﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CAP Acero üretimindeki duruş nedeniyle 14,5 milyon $ zarara uğrayacak

Salı, 22 Mart 2022 09:40:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şilili CAP SA’nın bağlı kuruluşu CAP Acero, Talcahuano tesisinde üretime ara vermesi nedeniyle 14,5 milyon $ zarara uğrayacağını belirtti.

Şirket söz konusu kaybı yılın geri kalanında kısmen telafi etmek amacıyla yıllık üretim planını gözden geçireceğini ifade etti.

CAP Acero, 2 No’lu yüksek fırınında yürütülen bakım çalışmaları esnasında meydana gelen aksaklık nedeniyle 9 Şubat tarihinde Talcahuano tesisinde üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket mevcut stoklarını kullanarak müşterilerinin sevkiyatlarını karşıladığını ve yüksek fırınındaki gecikme nedeniyle yıllık üretiminin 50.000 mt veya %6 azalmasını beklediğini belirtmişti.


Etiketler: Şili  Güney Amerika  çelik üretimi 

Benzer haberler

15 Mar

CAP Acero Talcahuano tesisinde üretime yeniden başladı
02 Mar

Fitch Ratings Şilili CAP SA’nın kredi notunu BBB- olarak belirledi
14 Şub

CAP Acero’nun üretimi yüksek fırındaki gecikme nedeniyle 50.000 mt azalacak
03 Şub

Şili’nin inşaat demiri satış hacmi Aralık ayında %10,1 düştü
01 Şub

Şilili CAP Acero’nun net kârı 2021 yılında arttı
06 Oca

Şili’nin inşaat demiri satış hacmi Kasım ayında %10,3 arttı
16 Ara

Şilili AZA temiz çelik sertifikası aldı
13 Ara

Şili’nin inşaat demiri satış hacmi Ekim ayında %3,6 arttı
25 Kas

Şilili CAP Acero üçüncü çeyrekte net zarardan net kâra döndü
10 Kas

Şili’nin inşaat demiri satış hacmi Eylül ayında %1,4 arttı