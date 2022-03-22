CAP Acero üretimindeki duruş nedeniyle 14,5 milyon $ zarara uğrayacak

Salı, 22 Mart 2022 09:40:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Şilili CAP SA’nın bağlı kuruluşu CAP Acero, Talcahuano tesisinde üretime ara vermesi nedeniyle 14,5 milyon $ zarara uğrayacağını belirtti.

Şirket söz konusu kaybı yılın geri kalanında kısmen telafi etmek amacıyla yıllık üretim planını gözden geçireceğini ifade etti.

CAP Acero, 2 No’lu yüksek fırınında yürütülen bakım çalışmaları esnasında meydana gelen aksaklık nedeniyle 9 Şubat tarihinde Talcahuano tesisinde üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket mevcut stoklarını kullanarak müşterilerinin sevkiyatlarını karşıladığını ve yüksek fırınındaki gecikme nedeniyle yıllık üretiminin 50.000 mt veya %6 azalmasını beklediğini belirtmişti.