CAP Acero Talcahuano tesisinde üretime yeniden başladı

Salı, 15 Mart 2022 09:25:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Şilili CAP SA’nın bağlı kuruluşu CAP Acero, Talcahuano tesisinde üretime yeniden başladığını bildirdi.

Şirket üretime verilen aranın çelik sevkiyatlarını hafifçe etkilediğini ancak mevcut stoklar kullanılarak müşterilerin ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, CAP Acero yüksek fırınındaki gecikme nedeniyle yıllık üretiminin 50.000 mt veya %6 azalmasını beklediğini belirtmişti. Şirket bu tahminin değişmediğini ekledi.

CAP Acero, 2 No’lu yüksek fırınında yürütülen bakım çalışmalarında meydana gelen aksaklık nedeniyle 9 Şubat tarihinde Talcahuano’da üretime ara vermişti.