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CAP Acero 2020 yılında net zarar açıkladı

Pazartesi, 01 Şubat 2021 09:23:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şilili çelik üreticisi CAP Acero, 2020 yılı için net zarar açıkladı. Şirket 2020 yılında kaydedilen zararın 2019’da kaydedilen 114,1 milyon $’a oranla 57 milyon $ seviyesinde olduğunu belirtti.

2020 yılında net gelirler, artan çelik satış hacmine bağlı olarak yıllık %2,7 artarak 488,1 milyon $’a ulaştı. Şirket, AVFÖK zararının önceki sene kaydedilen 78,7 milyon $’a kıyasla 32,1 milyon $ olduğunu açıkladı.

Öte yandan, CAP Acero’nun bağlı olduğu CAP Group ise, 2020 yılı için, önceki yıl açıklanan 104,1 milyon $ zarara karşılık 300,4 milyon $ kâr bildirdi. CAP Group, sonuçların güçlenmesinin cevher, gibi madencilik satışlarının yükselmesi ve azalan faaliyet maliyetinden kaynaklandığını söyledi.


Etiketler: çelik üretimi  Şili  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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