Cadence Minerals, Amapá demir cevheri projesi için ön çevresel lisans aldı

Cuma, 16 Ocak 2026 12:33:21 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli madencilik şirketi Cadence Minerals, Brezilya’daki Amapá demir cevheri projesi için önemli bir eşiği aşarak ön çevresel lisans aldığını açıkladı.

Şirket, Brezilya’nın Amapá eyaletindeki çevre otoritesi tarafından verilen ön çevresel lisansla, yıllık 5,5 milyon mt doğrudan indirgenmiş kalite demir cevheri konsantresi üretim kapasitesi hedeflenen projenin çevresel uygunluğunun, konumunun ve tasarımının onaylandığını bildirdi.

Söz konusu ön lisans onayı; açık ocak madenciliği, mineral işleme, pasa yönetimi ve proje kapsamındaki mevcut maden ruhsat alanlarında yer alan ilgili atık barajı altyapılarını kapsıyor. Böylece, izin sürecinin bir sonraki aşaması için gerekli düzenleyici zemin oluşturulmuş oldu.

Ayrıca onay, aşamalı geliştirme planının bir parçası olarak Azteca zenginleştirme tesisinin yenilenmesine yönelik ilk çalışmaların başlatılmasına da imkân tanıyor. Bu çalışmalar, inşaat/kurulum lisansına ilişkin gereklilikler planlandığı şekilde ilerlerken eş zamanlı olarak sürdürülecek.

Projenin kapsamı ve görünüm

Amapá demir cevheri projesi; maden, demir yolu, liman ve zenginleştirme altyapısını içeren tam entegre bir operasyon niteliği taşıyor. Ön çevresel lisansın alınması, projenin Brezilya’daki çevresel izin sürecinde bir sonraki aşamaya taşınması açısından kritik bir adım olarak değerlendirilirken, Cadence Minerals’in varlığı yeniden geliştirme ve gelecekteki üretim için konumlandırma stratejisini de destekliyor.


