Brezilyalı LHG demir cevheri üretimini artıracak

Brezilya’nın Mato Grosso do Sul eyaletinde faaliyet gösteren demir cevheri üreticisi LHG Mining, yıllık demir cevheri üretim kapasitesini 12 milyon mt’dan 15 milyon mt’a yükseltmek amacıyla yaklaşık 770 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı.

Şirket mevcut madencilik varlıklarını entegre su yolu lojistiği ve atık barajı kullanımını gerektirmeyen filtrasyon bazlı üretim süreciyle birlikte maden ve limanı kapsayacak şekilde 2022 yılında Vale’den satın almıştı.

Kapasite artışı uzun mesafeli bir konveyör bant sisteminin kurulması ile cevherin yeniden stoklanmasına yönelik bir alan içeren demir yolu terminalinin inşasına odaklanacak. Konveyör bant sistemi 9 kırsal mülk üzerinde 13 bölümden oluşacak. Eyalet hükümeti LHG ile arazi sahipleri arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak amacıyla söz konusu alanı kamu yararı kapsamına aldı.

Genişleme projesinin tamamlanmasının ardından LHG, Vale, CSN Mineração ve Anglo American’ın ardından Brezilya’daki demir cevheri üreticileri arasında dördüncü sıraya yükselecek.