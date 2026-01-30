 |  Giriş 
Samarco 2025 yılı için faaliyet sonuçlarını açıkladı

Cuma, 30 Ocak 2026 10:08:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, faaliyetlerine yeniden başlamasının ardından 2025 yılında şimdiye kadarki en yüksek yıllık üretim ve satış hacmine ulaştığını bildirdi.

2025 yılında pelet ve toz cevherin toplam üretimi 15,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşerek 2024’e kıyasla %55 arttı. Aynı ürünlerdeki toplam satış hacmi ise %68 artışla 15,9 milyon mt’a yükseldi.

Ortalama pelet fiyatları %16 düşüşle 129,9$/mt seviyesine gerilerken, pelet ve toz cevher için hesaplanan ortalama birleşik fiyat %21 düşüşle 121,3$/mt oldu.

2025’in dördüncü çeyreğinde pelet ve toz cevher üretimi toplam 3,9 milyon mt olarak kaydedildi. Bu seviye bir önceki çeyreğe göre %6 düşüşe işaret ederken, 2024’ün dördüncü çeyreğine kıyasla %34 artış gösterdi.

2025’in dördüncü çeyreğinde pelet ve toz cevher satışları 5 milyon mt seviyesine ulaşarak bir önceki çeyreğe göre %23, 2024’ün dördüncü çeyreğine göre ise %70 artış kaydetti.

Vale ile BHP’nin ortak girişimi olan Samarco, 2015 yılındaki baraj kazasının ardından yıllık 30 milyon mt olan tam kapasitesine yeniden ulaşmaya yönelik projeler geliştiriyor. Söz konusu projelerin 2028 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.


