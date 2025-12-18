Bahia Mineração’ya ilgi büyüyor

Portekiz merkezli Mota-Engil Holding’in Brezilya’nın Bahia eyaletinde faaliyet gösteren demir cevheri üreticisi Bahia Mineração’yu (Bamin) satın almak üzere ileri aşama görüşmelere başladığı bildirildi. Görüşmeler, şirketin ana hissedarı ve merkezi Kazakistan’da bulunan Eurasian Resources Group (ERG) ile yürütülüyor.

Mevcut görüşmelerden önce Bamin’i satın almak isteyen üç farklı şirket daha olmuş ancak bu girişimler herhangi bir anlaşmayla sonuçlanmamıştı. Bamin kısa bir süre Vale’nin lojistik altyapısını kullanarak demir cevheri ihracatı gerçekleştiriyordu.

Analistler ise projenin ekonomik uygulanabilirliği konusunda endişelerini dile getirdi ve projenin tamamlanabilmesi için yaklaşık 5 milyar $ tutarında ilave yatırım gerektiğini ifade etti. Bamin’e ilişkin son planlar üretim kapasitesinin yıllık 1 milyon mt seviyesinden 20 milyon mt seviyesine çıkarılmasının öngörüldüğü bir maden sahasını, tamamlanması gereken 537 kilometrelik bir demir yolu hattını ve Ilhéus’ta inşa edilmesi planlanan bir demir cevheri deniz terminalini kapsıyor.