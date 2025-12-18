 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Bahia...

Bahia Mineração’ya ilgi büyüyor

Perşembe, 18 Aralık 2025 12:15:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Portekiz merkezli Mota-Engil Holding’in Brezilya’nın Bahia eyaletinde faaliyet gösteren demir cevheri üreticisi Bahia Mineração’yu (Bamin) satın almak üzere ileri aşama görüşmelere başladığı bildirildi. Görüşmeler, şirketin ana hissedarı ve merkezi Kazakistan’da bulunan Eurasian Resources Group (ERG) ile yürütülüyor.

Mevcut görüşmelerden önce Bamin’i satın almak isteyen üç farklı şirket daha olmuş ancak bu girişimler herhangi bir anlaşmayla sonuçlanmamıştı. Bamin kısa bir süre Vale’nin lojistik altyapısını kullanarak demir cevheri ihracatı gerçekleştiriyordu.

Analistler ise projenin ekonomik uygulanabilirliği konusunda endişelerini dile getirdi ve projenin tamamlanabilmesi için yaklaşık 5 milyar $ tutarında ilave yatırım gerektiğini ifade etti. Bamin’e ilişkin son planlar üretim kapasitesinin yıllık 1 milyon mt seviyesinden 20 milyon mt seviyesine çıkarılmasının öngörüldüğü bir maden sahasını, tamamlanması gereken 537 kilometrelik bir demir yolu hattını ve Ilhéus’ta inşa edilmesi planlanan bir demir cevheri deniz terminalini kapsıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Devralım & Birleşme 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de demir cevheri fiyatları talepteki sınırlı iyileşmeden destek buldu ancak ilave artışlar zor görünüyor

18 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Aralık 2025

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 17 Aralık 2025

17 Ara | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın demir cevheri üretimi mali yılın ilk 8 ayında yalnızca %0,5 artarken, ham çelik üretimi %11 yükseldi

17 Ara | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Kasım ayında %3,6 düştü

17 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Aralık 2025

17 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Aralık 2025

16 Ara | Hurda ve Hammadde

Rhodes Ridge demir cevheri projesi için fizibilite çalışması başlatıldı

16 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Aralık 2025

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 15 Aralık 2025

15 Ara | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis