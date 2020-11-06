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CAAM: Çin’in otomobil satışlarının Ekim ayında 2,54 milyon adet olması bekleniyor

Cuma, 06 Kasım 2020 13:50:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ekim ayında, Çin’in otomobil satışlarının aylık %0,8 düşüş ve yıllık %11,4 artışla 2,54 milyon adet olması bekleniyor. Özellikle, Ekim ayında binek araç satışlarının yıllık %7,3 ve ticari araç satışlarının yıllık %27,5 artış göstereceği tahmin ediliyor.

Ocak-Ekim döneminde, Çin’in otomobil satışlarının yıllık %4,8 düşüşle 19,66 milyon adet olması bekleniyor. Söz konusu dönemde, binek araç satışlarının yıllık %10,1 düşüş ve ticari araç satışlarının da yıllık %20,6 artış göstereceği öngörülüyor.


Etiketler: otomotiv  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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