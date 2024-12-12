CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak-Kasım döneminde %3,7 yükseldi

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Kasım döneminde sırasıyla yıllık %2,9 ve %3,7 artışla 27,90 milyon ve 27,94 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Görülen artışlar, Ocak-Ekim dönemine kıyasla sırasıyla 1,1 ve 1 puan daha hızlı gerçekleşti.

Yalnızca Kasım ayında Çin’de aylık %14,7 ve yıllık %11,1 artışla 3,44 milyon adet otomobil üretilirken aylık %8,6 ve yıllık %11,7 artışla 3,32 milyon adet otomobil satıldı.

CAAM, teşvik paketlerinin toplu etkisinden ve otomobil şirketlerinin yıl sonunda düzenlediği teşvik faaliyetleri sayesinde otomobil sektörünün Aralık ayında da güçlü bir performans göstereceğini ifade etti. Öte yandan CAAM, Çin’de otomobil üretimi ve satışlarının 2024 yılı için 30 milyon adedin üzerinde yer almasını bekliyor.