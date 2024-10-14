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CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak-Eylül döneminde %2,4 yükseldi

Pazartesi, 14 Ekim 2024 09:26:00 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Eylül döneminde sırasıyla yıllık %1,9 ve %2,4 artışla 21,47 milyon ve 21,57 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Görülen artışlar, Ocak-Ağustos dönemine kıyasla sırasıyla 0,6 puan ve 0,7 puan daha yavaş gerçekleşti.

Yalnızca Eylül ayında Çin’de aylık %12,2 artış ve yıllık %1,9 düşüşle 2,79 milyon adet otomobil üretilirken aylık %14,5 artış ve yıllık %1,7 düşüşle 2,81 milyon adet otomobil satıldı.

CAAM’a göre binek araç satışları, son kullanıcı perakende piyasasının güçlenmesiyle hız kazanırken Çin’in hurdaya çıkarma ve yenileme için verdiği destek ile döneme bağlı canlanma görüldü.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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