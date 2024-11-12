 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CAAM:...

CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak-Ekim döneminde %2,7 yükseldi

Salı, 12 Kasım 2024 12:12:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Ekim döneminde sırasıyla yıllık %1,9 ve %2,7 artışla 24,47 milyon ve 24,62 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Görülen artışlar, Ocak-Eylül dönemine kıyasla sırasıyla yatay ve 0,3 puan daha hızlı gerçekleşti.

Yalnızca Ekim ayında Çin’de aylık %7,2 ve yıllık %3,6 artışla 2,99 milyon adet otomobil üretilirken aylık %8,7 ve yıllık %7 artışla 3,05 milyon adet otomobil satıldı.

CAAM’a göre resmi politikaların etkisinin devam etmesi ve otomobil üreticileri ile perakendecilerin yıl sonunda faaliyetlerini hızlandırmasıyla birlikte otomotiv piyasasında tüketim güç kazanacak. Otomobil satışlarının yılın son iki ayında yukarı yönlü hareket etmeye devam etmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

CAAM: Çin’in elektrikli araç satışları Ocak-Ekim döneminde %33,9 arttı

12 Kas | Çelik Haberler

Çin’in elektrikli araç satışlarının dördüncü çeyrekte %39 artması bekleniyor

08 Kas | Çelik Haberler

Danieli Çin merkezli Shougang için düşük emisyonlu elektrik ark ocağı kuracak

06 Kas | Çelik Haberler

Çin’in toptan elektrikli araç satışları Ekim’de 1,4 milyon adet oldu

05 Kas | Çelik Haberler

Çin’de ağır kamyon satışları Ekim ayında %9 yükseldi

05 Kas | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende binek araç satışlarının Ekim ayında aylık %8,2 yükselmesi bekleniyor

25 Eki | Çelik Haberler

CAAM: Çin’in binek araç satışları Ocak-Eylül döneminde %3 yükseldi

16 Eki | Çelik Haberler

CAAM: Çin’in elektrikli araç satışları Ocak-Eylül döneminde %32,5 arttı

16 Eki | Çelik Haberler

CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak-Eylül döneminde %2,4 yükseldi

14 Eki | Çelik Haberler

Çin’in toptan elektrikli araç satışları Eylül’de 1,23 milyon adet oldu

10 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis