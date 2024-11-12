CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak-Ekim döneminde %2,7 yükseldi

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Ekim döneminde sırasıyla yıllık %1,9 ve %2,7 artışla 24,47 milyon ve 24,62 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Görülen artışlar, Ocak-Eylül dönemine kıyasla sırasıyla yatay ve 0,3 puan daha hızlı gerçekleşti.

Yalnızca Ekim ayında Çin’de aylık %7,2 ve yıllık %3,6 artışla 2,99 milyon adet otomobil üretilirken aylık %8,7 ve yıllık %7 artışla 3,05 milyon adet otomobil satıldı.

CAAM’a göre resmi politikaların etkisinin devam etmesi ve otomobil üreticileri ile perakendecilerin yıl sonunda faaliyetlerini hızlandırmasıyla birlikte otomotiv piyasasında tüketim güç kazanacak. Otomobil satışlarının yılın son iki ayında yukarı yönlü hareket etmeye devam etmesi bekleniyor.