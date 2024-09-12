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CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak-Ağustos döneminde %3 arttı

Perşembe, 12 Eylül 2024 09:39:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Ağustos döneminde sırasıyla yıllık %2,5 ve %3 artışla 18,67 milyon ve 18,77 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Görülen artışlar, Ocak-Temmuz dönemine kıyasla sırasıyla 0,9 puan ve 1,3 puan daha yavaş gerçekleşti.

Yalnızca Ağustos ayında Çin’de aylık %9 artış ve yıllık %3,2 düşüşle 2,49 milyon adet otomobil üretilirken aylık %8,5 artış ve yıllık %5 düşüşle artışla 5 milyon adet otomobil satıldı.

CAAM’ın Başkan Yardımcısı Chen Shihua, yılın geri kalan dört ayında Çin’in araç satışlarının birkaç bölgede yapılan araç sunumları sayesinde artmasını beklediklerini ifade etti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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