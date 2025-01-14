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CAAM: Çin’in otomobil satışları 2024 yılında %4,5 yükseldi

Salı, 14 Ocak 2025 09:42:11 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları 2024 yılında sırasıyla yıllık %3,7 ve %4,5 artışla 31,28 milyon ve 31,44 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Görülen artışların ikisi de Ocak-Kasım dönemine kıyasla 0,8 puan daha hızlı gerçekleşti.

2024 yılında elektrikli araç üretimi ve satışları ise sırasıyla %34,4 ve %35,5 artışla 12,87 milyon adet ve 12,87 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Bahsi geçen yılda elektrikli araçların pazar payı yıllık 9,3 puan artışla %40,9’a ulaştı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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