CAAM: Çin’in otomobil satışları 2024 yılında %4,5 yükseldi

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları 2024 yılında sırasıyla yıllık %3,7 ve %4,5 artışla 31,28 milyon ve 31,44 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Görülen artışların ikisi de Ocak-Kasım dönemine kıyasla 0,8 puan daha hızlı gerçekleşti.

2024 yılında elektrikli araç üretimi ve satışları ise sırasıyla %34,4 ve %35,5 artışla 12,87 milyon adet ve 12,87 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Bahsi geçen yılda elektrikli araçların pazar payı yıllık 9,3 puan artışla %40,9’a ulaştı.