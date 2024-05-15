CAAM: Çin’in elektrikli araç satışları Ocak-Nisan döneminde %32,3 arttı

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 10:26:49 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede elektrikli araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Nisan döneminde sırasıyla yıllık %30,3 ve %32,3 artışla 2,98 milyon ve 2,94 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla %35,9 ve %33,5 artışla 870.000 adet ve 850.000 milyon adet seviyelerinde kaydedilirken pazar payı %36’ya ulaştı.

Yalnızca Nisan ayında Çin yıllık %13,3 artışla 114.000 adet elektrikli araç ihraç ederken yılın Ocak-Nisan döneminde dış piyasalara %20,8 artışla 421.000 adet elektrikli araç sattı.