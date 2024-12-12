CAAM: Çin’in elektrikli araç satışları Ocak-Kasım döneminde %35,6 arttı

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede elektrikli araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Kasım döneminde sırasıyla yıllık %34,6 ve %35,6 artışla 11,34 milyon ve 11,26 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.
Yalnızca Kasım ayında Çin yıllık %45,8 artışla 1,57 milyon adet elektrikli araç üretirken yıllık %47,4 artışla 1,51 milyon adet elektrikli araç sattı.
Ülkede elektrikli araç satışlarının payı Ocak-Kasım döneminde %40,3 olurken Kasım ayında %46,5 olarak kaydedildi.