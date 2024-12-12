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CAAM: Çin’in elektrikli araç satışları Ocak-Kasım döneminde %35,6 arttı

Perşembe, 12 Aralık 2024 09:19:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede elektrikli araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Kasım döneminde sırasıyla yıllık %34,6 ve %35,6 artışla 11,34 milyon ve 11,26 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Yalnızca Kasım ayında Çin yıllık %45,8 artışla 1,57 milyon adet elektrikli araç üretirken yıllık %47,4 artışla 1,51 milyon adet elektrikli araç sattı.

Ülkede elektrikli araç satışlarının payı Ocak-Kasım döneminde %40,3 olurken Kasım ayında %46,5 olarak kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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