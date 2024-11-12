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CAAM: Çin’in elektrikli araç satışları Ocak-Ekim döneminde %33,9 arttı

Salı, 12 Kasım 2024 10:23:03 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede elektrikli araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Ekim döneminde sırasıyla yıllık %33 ve %33,9 artışla 9,78 milyon ve 9,75 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Yalnızca Ekim ayında Çin aylık %11,9 ve yıllık %48 artışla 1,46 milyon adet elektrikli araç üretirken aylık %11,1 ve yıllık %49,6 artışla 1,43 milyon adet elektrikli araç sattı.

Ülkede elektrikli araç satışlarının payı Ocak-Ekim döneminde %39,6 olurken Ekim ayında %46,8 olarak kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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