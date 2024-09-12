CAAM: Çin’in elektrikli araç satışları Ocak-Ağustos döneminde %30,9 arttı

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede elektrikli araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Ağustos döneminde sırasıyla yıllık %29 ve %30,9 artışla 7,01 milyon ve 7,04 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Bahsi geçen dönemde elektrikli araçların pazar payı %37,5 oldu.
Yalnızca Ağustos ayında Çin yıllık %29,6 artışla 1,09 milyon adet elektrikli araç üretirken %30 artışla 1,10 milyon adet elektrikli araç sattı. Elektrikli araçların pazar payı %44,8’e ulaştı.