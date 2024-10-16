CAAM: Çin’in binek araç satışları Ocak-Eylül döneminde %3 yükseldi

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %12,6 ve yıllık %0,2 artışla 2,50 milyon adet seviyesinde kaydedilirken satışları aylık %15,8 ve yıllık %1,5 artışla 2,52 milyon adet oldu.

Yılın ilk dokuz ayında ise %2,6 artışla 18,64 milyon adet binek araç üretildi ve %3 artışla 18,68 milyon adet araç satıldı.

Temmuz ayında ticari araçların üretimi aylık %8,7 artış ve yıllık %16,8 düşüşle 294.000 adet seviyesinde kaydedilirken ticari araç satışları aylık %4,4 artış ve yıllık %23,5 düşüşle 284.000 adet oldu.

Yılın ilk dokuz ayında %2,8 düşüşle 2,83 milyon adet ticari araç üretilirken %1,6 düşüşle 2,89 milyon adet araç satıldı.