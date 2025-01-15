Çin’in binek araç satışları 2024 yılında %5,8 yükseldi

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üretimi ve satışları 2024 yılının Aralık ayında sırasıyla yıllık %10,8 ve %11,7 artışla 3,01 milyon ve 3,12 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Bahsi geçen ayda ülkenin ticari araç üretimi ve satışları ise sırasıyla %1,5 düşüş ve %1,2 artış ile 361.000 adet ve 369.000 adet seviyelerinde yer aldı.

2024 yılının tamamında Çin’de %5,2 artışla 27,48 milyon adet binek araç üretilirken, %5,8 artışla 27,56 milyon adet binek araç satıldı. Aynı yılda Çin’de ticari araç üretimi ve satışları sırasıyla %5,8 ve %3,9 düşüşle 3,80 milyon adet ve 3,87 milyon adet oldu.