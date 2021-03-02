Brumadinho barajının çökmesine Vale’nin dikey sondajlamasının yol açtığı tespit edildi

Salı, 02 Mart 2021 11:22:07 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya polisi, bir uzman raporuna göre Brumadinho barajının çökmesine Vale’nin dikey sondaj çalışmalarının yol açtığını belirtti.

Polis raporuna göre, Vale, Brumadinho barajı çökmeden yalnızca günler önce barajın kritik bir bölgesinde sondaj çalışmalarına başladı. Sondaj çalışmaları, 68 metre derinliğinde barajın en kritik noktasına isabet etti. Sondajın söz konusu bölgeye ulaşması bir sıvılaşma dalgası başlattı.

Rapora göre, delme işlemi barajın çok hassas bir noktasında su baskısına yol açarak, söz konusu noktadaki baskıyı iki katına çıkardı. Sonuç olarak, barajın bu hassas bölgesi sıvılaşma nedeniyle çöktü. Sıvılaşma ise daha sonra barajın tümüne yayıldı.