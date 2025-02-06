British Steel yüksek fırınlarında üretime devam edebilir

Yerel basına göre İngiltere çelik sektörüne bağlı GMB, Community ve Unite sendikaları, İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel’in ait olduğu Çinli Jingye Group ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirerek Scunthorpe tesisindeki yüksek fırınları açık tutmaya yönelik bir plan sundu.

Şirketin elektrik ark ocaklı üretime geçiş planları nedeniyle 2023’ten beri tesisteki iki yüksek fırının kapatılabileceği konuşuluyor. Bu fırınların kapatılmasıyla yaklaşık 2.000 kişi işsiz kalacak.

GMB, British Steel’in planı makul bulduğunu ancak karbon emisyon hedefleri doğrultusunda yüksek fırın üretimini dezavantajlı konuma getiren politikalar yüzünden hükümet desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti. Bir GMB yetkilisi, “Geçiş sırasındaki riskleri azaltacağı ve işsizliği önleyeceği için yüksek fırınların çalışmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak hükümetin getirdiği politikalar kapsamında ödenen ilave karbon maliyetleri bunun önünde bir engel teşkil ediyor. Planımızın başarılı olması için hükümetin diğer Avrupalı ülkelerin yaptığı gibi bu politikaların yarattığı masrafları azaltması gerekiyor,” ifadelerini kullandı.