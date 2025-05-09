 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > British...

British Steel üretimi artırmaya hazırlanıyor, yeni işe alımlara başladı

Cuma, 09 Mayıs 2025 14:10:03 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, üretimi artırmaya hazırlandığını ve bunun için 180’den fazla yeni çalışanı şirket bünyesine katma sürecine başladığını açıkladı. İngiltere hükümeti tarafından denetlenen şirket, iki yüksek fırınında faaliyetlerini sürdürmek için gereken hammaddeleri temin etmesiyle önümüzdeki aylarda demir ve çelik üretimini önemli ölçüde artıracak.

Geçici CEO Allan Bell, “İngiltere hükümetinin desteğiyle British Steel’i yeniden dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri haline getirmeye odaklandık. Bunu başarmak ve müşteri talebini karşılamak için tüm tesislerimizdeki üretimi artıracağız,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel’den 55.000 mt yüksek fırın kalite kok ve İsveç’ten 66.000 mt’un üzerinde pelet ile 27.000 mt toz demir cevheri teslim almıştı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

British Steel hammadde teslimatlarıyla yüksek fırınlarını faaliyette tutabilecek

29 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal hurda fiyatları yine düştü

21 Nis | Hurda ve Hammadde

IEEFA: British Steel ile ilgili endişeler bir fırsat olarak değerlendirilebilir

18 Nis | Çelik Haberler

Türkiye 335$/mt CFR’dan İngiltere çıkışlı hurda aldı

16 Nis | Hurda ve Hammadde

British Steel yüksek fırınlarında üretimi sürdürmek için hammadde temin etti

16 Nis | Çelik Haberler

İngiltere hükümeti yüksek fırınların kapanmasını önlemek için British Steel’in yönetimini devraldı

14 Nis | Çelik Haberler

Tata Steel UK sıcak rulo sac asitleme hattı sipariş etti

14 Nis | Çelik Haberler

İngiltere hükümeti yerel çelik üreticileri için enerji yardımı açıkladı

09 Nis | Çelik Haberler

Liberty Steel İngiltere çelik sektörünü canlandırmak için hükümetin harekete geçmesini istiyor

04 Nis | Çelik Haberler

British Steel Scunthorpe tesisinin kapatılması için istişare sürecine başladı

28 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis