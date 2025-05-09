British Steel üretimi artırmaya hazırlanıyor, yeni işe alımlara başladı

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, üretimi artırmaya hazırlandığını ve bunun için 180’den fazla yeni çalışanı şirket bünyesine katma sürecine başladığını açıkladı. İngiltere hükümeti tarafından denetlenen şirket, iki yüksek fırınında faaliyetlerini sürdürmek için gereken hammaddeleri temin etmesiyle önümüzdeki aylarda demir ve çelik üretimini önemli ölçüde artıracak.

Geçici CEO Allan Bell, “İngiltere hükümetinin desteğiyle British Steel’i yeniden dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri haline getirmeye odaklandık. Bunu başarmak ve müşteri talebini karşılamak için tüm tesislerimizdeki üretimi artıracağız,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel’den 55.000 mt yüksek fırın kalite kok ve İsveç’ten 66.000 mt’un üzerinde pelet ile 27.000 mt toz demir cevheri teslim almıştı.