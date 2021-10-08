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British Steel sıfır karbon salımı hedefine ulaşmak için düşük karbon yol haritasını açıkladı

Cuma, 08 Ekim 2021 15:29:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çin merkezli Jingye Group’un bağlı kuruluşu İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, sıfır karbon salımı hedefine ulaşmak için İngiltere’nin Paris Anlaşması taahhütlerine paralel olan Düşük Karbonlu Yol Haritasını açıkladı.

Şirket, 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretmek için bir dizi teknolojiye yatırım yapmayı ve 2030 ile 2035 yılına kadar karbon yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

Şirketin açıklamasına göre, British Steel son zamanlarda entegre çelik üretiminde kullanılan hurda miktarını artırdı. Şirket 2023 yılına kadar hurda kullanımını daha da artırarak üretim sürecinde sıcak briketlenmiş demir ve hurda kullanımında ilerlemeyi planlıyor.

British Steel, sıfır karbon salımı hedeflerine ulaşmak için karbon yakalama ve depolama, hidrojen, yüksek hurda kullanımı ve elektrik ark ocağıyla çelik üretimi gibi çeşitli teknoloji seçeneklerinin değerlendirilmesi ve benimsenmesi, çelik üretimi sürecinde hurda kullanımını artırmak ve çelik ürünlerinin kullanım ömrünün sonunda yeniden kullanılmasını teşvik etmek gibi geri dönüşümü ve yeniden kullanımı desteklemek dahil olmak üzere bir dizi teknik ve yenilik kullanacak.


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  İngiltere  |  benzer haberler »


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